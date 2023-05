Pourquoi la pluie qui tombe en Provence ne recharge pas les nappes phréatiques

C'est la double peine pour ce long week-end de l'Ascension en Provence. Il va pleuvoir sur toute la région et tout le week-end d'après Météo France. Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont posé quelques jours et pour les touristes qui pensaient prendre leur dose de vitamine D. "On est descendu en camping-car des Pyrénées, mais il n'y a rien à faire avec ce temps-là. On va repartir !", nous assure Christian. En plus de gâcher la fête, la pluie ne permet même pas de recharger significativement les nappes phréatiques.

ⓘ Publicité

"Pas d'effet visible pour les nappes", assure le BRGM

Si les sols sont secs et que les Bouches-du-Rhône ainsi que le Var sont placé au plus haut niveau de crise, la pluie qui s'abat sur la région arrive un peu tard. "Elle va satisfaire la végétation qui en a bien besoin, et peut-être mouiller les sols", tempère Marc Moulin, hydrogéologue au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur la zone sud-est. Le constat est, en revanche, implacable : "Ça n'a pas d'effet visible pour les nappes car la période n'est pas favorable à ce que de l'eau s'infiltre. Il commence à faire chaud et une partie de l'eau va s'évaporer."

Des nappes en crise au moins jusqu'à l'automne

Si la période n'est pas favorable à l'absorption de l'eau dans les sols, cela ne va pas s'arranger dans les semaines et mois à venir dans notre région. Marc Moulin confirme qu'il va falloir s'armer de patience avant d'espérer un retour à la normale sur les nappes phréatiques : "Il est peu probable que l'on assiste, d'ici septembre-octobre, à une recharge significative des eaux souterraines. Il en va ainsi depuis fort longtemps, les nappes entrent en période de tarissement, c'est-à-dire que leur niveau descend et les débits décroissent." Il faudra donc attendre des pluies soutenues et longues cet automne pour voir les nappes phréatiques se recharger correctement.