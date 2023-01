Pourquoi le ciel est-il si (magnifiquement) rouge en Provence ?

Les photos ont un succès fou sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement constaté et peut-être vous-même ces clichés des couchers et de levers de soleil spectaculaires ces derniers jours en Provence. Le phénomène dure depuis quelques semaines et ne doit rien au hasard.

On croirait à un photo-montage, avec cette vue depuis Marseille © Radio France - Romain Périch

Ce ciel flamboyant de fin d'après-midi ou le matin, qui passe du rose au rouge, est un classique de nos automnes ou de nos hivers. Il a une explication météorologique : "Quand on un air très sec, on n'a pas cette brume humide qui ternit les couleurs", explique Yohan Laurito, météorologue à Météo varoise, et lui-même photographe des phénomènes météorologiques. "Avec un mistral fréquent, on a des conditions très propices à un embrasement du ciel", détaille le sépcialiste, "ces coups de mistral sont moins fréquents en été et le ciel est terni par la pollution de l'air, les fortes chaleurs ou la brume sèche". Des conditions qu'on ne retrouve pas en ce moment en Provence : "avec des nuages d'altitude, on a toutes les conditions pour ces très belles photos au lever du jour et en fin de journée".

Météo France précise : " La couleur bleue habituellement visible dans le ciel peut parfois bien changer au lever ou au coucher du soleil en fonction de la composition de l'atmosphère et de ses molécules qui assurent plus ou moins la diffusion de la lumière ".