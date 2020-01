Pourquoi les cieux sont-ils si beaux en ce moment en Périgord ?

Les Périgourdins sont gâtés cet hiver. Ils ont le droit depuis quelques semaines à des cieux magnifiques au lever et au coucher du soleil. La raison est un moins glamour... ce serait dû à la pollution qui stagne dans l'atmosphère.

Périgord, France

Chaque jour, les auditeurs de France Bleu Périgord partagent de nombreuses photos des cieux rosés de Dordogne sur notre page Facebook. Les crépuscules sont tous plus beaux les uns que les autres et donnent aux photographes pro et amateurs de la matière ! Mais la raison météorologique est moins réjouissante. C'est la pollution atmosphérique qui provoque cette explosion de couleurs.

La pollution stagne et reflète la lumière du soleil

Valéry Mourot, chef prévisionniste à Météo France pour la Dordogne, pointe la conjonction de plusieurs phénomènes météorologiques à l'origine de ces jolis cieux. D'abord la pollution atmosphérique, "Quelle que soit la nature des polluants, des noyaux de condensation, des polluantes industriels ou des éventuels particules remontant du Sahara comme c'est le cas en ce moment." Et des conditions météo qui favorisent la stagnation de ces polluants, "On a pas de pluie à l'horizon, une masse d'air anticyclonique"

Du coup la lumière vient frapper ces polluants qui flottent dans l'air lorsqu'elle est rasante, c'est-à-dire au lever et au coucher du soleil. "C'est le phénomène de réfraction de la lumière, explique le prévisionniste. Un peu comme un arc-en-ciel, ça permet de déceler à l’œil des couleurs qui seraient invisibles sans ces particules qui réfléchissent la lumière."