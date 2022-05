Pourquoi les parcs toulousains sont si souvent fermés? La mairie nous répond

Vous l'avez peut-être remarqué, les jardins et parcs de Toulouse sont souvent fermés. La décision revient à la mairie à chaque grosse chute de neige, alerte orage ou épisode de vent d'autan. En mars 2022, plusieurs parcs ont été fermés 13 jours au total à cause de rafales.

"Je comprends que pour certains usagers ça peut faire long, pour autant, nous souhaitons que les Toulousains profitent de leurs parcs de façon sécurisée et raisonnable." Alors sur quels critères la Ville se base-t-elle ? On vous explique.

Deux paliers

Il y a actuellement deux seuils : le premier pour les rafales de 60 km/h et plus. La mairie préfère jouer la prudence avec les parcs où les arbres sont les plus nombreux ou les plus vieux. Grand Rond et le Jardin Royal par exemple, les arbres sont massifs et pourraient faire beaucoup de dégâts.

Au-delà de 80 km/h, d'autres jardins peuvent être fermés, comme le Jardin Raymond VI, qui borde le musée des Abattoirs, moins boisé donc moins à risque. En tout, une quarantaine de jardins sont concernés.

La réouverture prend du temps

Une fois que l'alerte météo est levée, des agents font la tournée des parcs fermés pour vérifier l'état des arbres, éventuellement enlever des branches, des débris. S'il n'y a pas de danger, il faut compter environ deux heures pour rouvrir le parc. C'est plus long le week-end car il y a moins de personnel. La mairie dit chercher des solutions pour réduire la durée de cette inspection.

Pour limiter le nombre de jours de fermeture, la Ville de Toulouse pourrait aussi supprimer le premier seuil de 60 km/h. La piste est en ce moment étudiée.