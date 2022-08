Pourquoi Météo France redoute des "orages violents" dans le Sud

Météo France a placé huit départements de l'arc méditerranéen en vigilance orange ce mardi après-midi en raison de risques d'orages potentiellement violents, avec des risques de "chutes de grêle et de forts cumuls de précipitation".

Sur un arc allant de l'Aude au Var, incluant le Tarn et l'Aveyron, les orages qui ont débuté mardi après-midi vont se déplacer d'est en ouest au cours de la nuit. Dans l'Hérault et le Gard mardi soir, "les intensités pluvieuses seront très élevées, pouvant atteindre 80 mm en très peu de temps" et "on pourra localement dépasser 100 à 130 mm sous des orages stationnaires", selon le prévisionniste.

À partir du 15 août, et surtout au mois de septembre, des épisodes méditerranéens se produisent autour du Golfe du Lion. Il s'agit d'orages très violents, favorisés à la fois par une mer qui reste très chaude à la fin de l'été, mais également par des vents locaux qui peuvent converger et favoriser ces orages. Cette année, en cette mi-août, toutes les conditions sont réunies, d'où l'alerte lancée par Météo France.

Des conditions favorables à la formation d'orages violents

Ces orages inquiètent particulièrement les prévisionnistes car cette année la mer Méditerranée est actuellement plus chaude que d'autres étés. "Il faut savoir que la Méditerranée joue un peu un rôle de fioul, un peu un rôle de pétrole qui alimente ces orages puisque c'est là où se trouve l'énergie", explique l'agroclimatologue Serge Zaka ce mardi sur franceinfo.

Serge Zakay précise qu'il y a une dépression qui s'approche de la région Méditerranée et qui oriente les vents au sud. Cette année 2022, la mer étant très chaude et les conditions météorologiques favorables, on peut donc avoir des orages beaucoup plus violents.

"Le Giec a montré récemment que un degré de plus dans l'atmosphère, c'est 9% de plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Plus de vapeur d'eau, logiquement, c'est également plus de pluie", précise l'agroclimatologue.

Le rôle de la sécheresse

La sécheresse des sols peut aussi accentuer la violence de cet épisode méditerranéen. "Un sol très sec, un sol en sortie de sécheresse, va plutôt avoir un rôle de toboggan plutôt qu'un rôle d'éponge. Il se forme une croute à la surface du sol lors d'une sécheresse et cette croûte va empêcher l'eau de pénétrer efficacement dans le sol. Il faut plusieurs jours de pluie pour que cette croûte s'efface et que l'eau pénètre dans le sol, détaille Serge Zaka. Comme dans la plupart des régions méditerranéennes, il n'y a pas eu encore suffisamment de pluie pour enlever cette croûte. Très peu de pluie va être absorbée et la plupart de l'eau va ruisseler et se positionner au niveau des points bas." C'est ce qui peut provoquer des inondations.

L'agroclimatologue précise que cela peut engendrer un ruissellement plus important que les autres années puisque le sol a été largement plus sec que les années précédentes sur toute la France. Cependant, la zone méditerranéenne est particulièrement concernée puisque la présence de la mer et la présence des reliefs, favorise ce ruissellement.