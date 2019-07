Pourquoi ne fait-il pas si frais que ça dans la cathédrale de Metz ?

Metz, France

40 degrés à l'extérieur, un soleil de plomb et un vent qui vous donne l'impression d'être dans un sèche-cheveu géant : l'épisode de canicule qui devrait s'achever ce vendredi a de quoi faire suer les plus aguerris. Hier, à France Bleu Lorraine Nord, on a décidé d'aller prendre le frais à la cathédrale de Metz. Sauf qu'elle n'est pas si climatisée qu'on pensait : 28 degrés à l'intérieur !

Quelques visiteurs arpentent les travées de la cathédrale Saint-Etienne de Metz © Radio France - Nolwenn Quioc

Certes, c'est bien moins que la fournaise qui règne sur le parvis, mais tout de même on s'attendait à mieux. C'est aussi l'avis de Richard, venu tout droit de Las Vegas : "Il fait chaud ici ! Je crois que ça aurait été plus frais dans la cathédrale".

La faute à la pierre de Jaumont

Alors pourquoi atteint-on ces températures relativement élevées, pour un édifice vieux de plus de 700 ans et aux épais murs de pierre ? C'est Anthony Caprio, guide conférencier, qui nous donne la réponse : "Là on a eu une grosse vague de chaleur assez brutale, et la pierre de Jaumont qui constitue la cathédrale de Metz est assez peu isolante. Donc lorsqu'il y a une grosse vague de chaleur la température augmente." D'ailleurs les travées sont plutôt désertes, même pour un mois de juillet. Les touristes et les Messins sont restés au frais ce jeudi.

La crypte, seul endroit naturellement climatisé

Le seul endroit vraiment frais de la cathédrale est la crypte : il y fait 22 degrés. "Le reste de l'année, on a environ 15 degrés, explique Émeline, hôtesse d'accueil en poste à l'entrée de la crypte. C'est vrai que le reste du temps on n'est pas forcément contents d'être là, dans le noir en plus, parce qu'il fait humide et froid. Mais quand il y a la canicule on est contents d'être là finalement ! D'ailleurs quand je suis revenue de ma pause cet après-midi il y avait un monsieur qui s'était installé à mon bureau et qui lisait un livre, il voulait être au frais !".

Anthony Caprio confirme : "la crypte est presque tout le temps à la même température. En hiver, on a même l'impression qu'il y fait chaud par rapport au reste de la cathédrale".

Certains profitent de la fraîcheur de la cathédrale pour faire une pause ou même sortir un livre © Radio France - Nolwenn Quioc

Finalement, on n'y est pas si mal dans cette cathédrale. Mais il faut bien se résoudre à quitter la fraîcheur, certes relative, de l'édifice. "Dès qu'on ressort on prend un coup !" s'exclame Michel d'Hagondange. C'est la première fois qu'il visite le monument, et il est venu spécialement pour échapper à la canicule. Mais il a la solution pour se donner du courage : "Là, on va aller manger une glace !"