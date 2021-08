"Pourvu que ça dure !" : en Berry, la météo estivale va se prolonger

Plein soleil, plus de 30 degrés par endroits sur le thermomètre : l'été est enfin arrivé dans l'Indre et dans le Cher. Jusqu'alors, la météo était capricieuse, pluvieuse et automnale. Les Berrichons et les touristes en profitent donc pour multiplier les sorties. ZooParc de Beauval, château d'Azay-le-Ferron, balades dans les étangs de la Brenne, palais Jacques Cœur : les idées de visites sont nombreuses et variées.

Ça fait du bien, vive l'été ! On a cru repartir dans l'hiver sans voir le soleil. Ça donne un peu plus le moral

Mais alors, cette météo estivale va-t-elle durer ? Oui, selon les prévisions de Météo France. Le soleil va continuer de briller au moins pour les dix prochains jours. Les températures vont rester entre 27 et 30 degrés jusqu'à dimanche 15 août avant une légère baisse. Mais le temps devrait rester agréable.