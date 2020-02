Prudence ce jeudi soir en Meurthe-et-Moselle : Météo France prévoit de fortes rafales de vents et un cumul de précipitations important dans la région, quelques jours après le passage de la tempête Ciara.

Précipitations et fortes rafales de vents attendues cette nuit en Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle, France

Soyez prudents si vous devez vous déplacer ce jeudi soir en Meurthe-et-Moselle. Le département, tout comme une grande partie du territoire, est en vigilance jaune. D'importantes rafales de vent et de forts cumuls de précipitations sont attendus la nuit prochaine.

Jusqu'à 95 km/h aux abords du massif vosgien

Selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle, les averses vont se renforcer dans le Toulois et au nord de Nancy en fin de journée, avec un risque d'éclairs localement. Les plus forts cumuls peuvent avoisiner les 10 millimètres sur les secteurs de Briey et de Toul. Les rafales de vent atteindront 85 kilomètres par heure.

Des orages sont attendus dans la nuit avec 5 millimètres de pluie aux abords du massif vosgien, avec des rafales de vent atteignant les 95 km/h.