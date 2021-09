Premier épisode méditerranéen de la saison, le nord de l'Aude se prépare

Des orages vont toucher le Midi toulousain ce mercredi en fin de journée et en soirée. C'est le nord de l'Aude qui devrait être le plus concerné par de fortes pluies dans la nuit. Le secteur de Villegailhenc, durement frappé en 2018, se prépare même si les prévisions ne sont pas alarmistes.

Dans son dernier bulletin publié ce mercredi à 16h, Météo France précise que les cumuls de pluie pourront être importants, dans la région toulousaine ce soir, de l’ordre de 40 à 60 mm en trois à quatre heures, localement 60 à 80 mm.

Des pluies intenses mais brèves

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les fortes pluies orageuses devraient toucher le nord du département de l'Aude (Limoux, Carcassonne, Lézignan, Montagne noire) voire le sud du Tarn, avec des cumuls pouvant atteindre les 100 à 120 mm en trois heures. Mais les prévisionnistes se veulent rassurants via leurs derniers modèles. En octobre 2018 dans l'Aude, les cumuls avaient atteint 300 mm.

Cet épisode n'aura rien à voir avec celui d'octobre 2018 dans l'Aude - Frédéric Nathan, prévisionniste Météo-France à 16h30

Les risques de débordement des cours d'eau sont très limités car ils sont à sec.

L'inquiétude des habitants de Villegailhenc

Le maire de Villegailhenc Michel Proust dont la commune a été frappée par les dramatiques inondations de 2018 qui avaient fait quatre morts dans le village se prépare avec inquiétude à ces orages annoncés .

"Ce matin, nous avons réuni les adjoints et ce soir à 18 heures nous réunissons le conseil municipal . Nous allons certainement activer le PCS (Le plan communal de sauvegarde en cas d’inondations) Pour l'instant, nous n’avons toujours pas de pluie, c’est prévu aux alentours de minuit."

"On va voir si on fait remonter les voitures qui sont dans le cœur du village. On va demander aux propriétaires de les faire passer sur les parkings en hauteur. Et bien sûr, on va diffuser les messages de sécurité, que les gens restent à l’étage pour ceux qui en ont la possibilité, de ne pas sortir pour rien, d’être prudent. Mais c’est déjà acté par la population puisque depuis hier soir que la nouvelle se répand sur les réseaux sociaux ou sur les radios, on a été un peu surchargés ce matin au niveau de l'accueil de la mairie pour avoir exactement ce qui se passait, ce qu'il fallait faire. Les gens sont inquiets. Ce qui est normal à chaque fois qu'il pleut, cela ravive le souvenir des inondations d’Octobre 2018. »

« Ce matin, j’ai rencontré une dame qui m’a dit , je pars chez un ami dans un village à côté, parce qu’elle avait été fortement sinistrée. Avec ces orages annoncés, oui, la population est inquiète. »