Premières chutes de neige attendues la nuit prochaine sur le Nord Franche-Comté

Météo France annonce 1 à 2 cm de neige sur Belfort dans la nuit de lundi à mardi, et des températures maximales allant de 2 à 4 degrés ce mardi, -1 au Ballon d'Alsace.

Quelques flocons devraient blanchir les sols, y compris en plaine, la nuit prochaine sur le Nord Franche-Comté. Dans son dernier bulletin, Météo France annonce une dégradation dans la nuit de lundi à mardi, avec l'arrivée d'une petite perturbation en milieu de nuit qui va donner de la neige jusqu'en plaine. Soyez prudents dans vos déplacements.

On peut s'attendre à voir blanchir les sols en deuxième partie de nuit : jusqu'à 1 à 2 cm sont possibles sur Belfort, et 2 à 4 cm dès les premiers contreforts. La limite entre pluie et neige remontera en matinée vers 400/500 mètres d'altitude.

Une dizaine de centimètres sur les Vosges

Des averses se déclencheront mardi après-midi, et il devrait neiger au-dessus de 500 m. Sur les Vosges, on pourrait atteindre une couche d'une dizaine de centimètres de neige en fin de journée ce mardi.

Les températures minimales annoncées pour ce mardi iront de-4 à -1 degrés du relief vers la plaine. Températures maximales : 4 degrés de Giromagny à Belfort, 2 degrés à Saint-Dizier-l'Evêque, -1 degré au Ballon.

Et la suite, ça dit quoi ?