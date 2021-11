Premières neiges dans les Vosges : l'appel à la prudence des secours en montagne

La neige est arrivée sur le massif des Vosges, pour notre plus grand plaisir ! Mais attention, quelques règles de bon sens s'imposent. Le peloton de gendarmerie de montagne de Xonrupt-Longemer lance un appel à la prudence.

Plus d'accidents l'hiver dernier

Depuis la crise sanitaire, la fréquentation du massif des Vosges a augmenté, et avec, le nombre d'accidents. "Un hiver normal, c'est une vingtaine d'interventions. L'année dernière, du 1er décembre au 20 mars, on en a recensé cinquante, détaille le major Nicolas Lacaille. C'est-à-dire 35 de plus." Une hausse non-négligeable, qui s'explique par un manque de prudence relevé par le gendarme. "Les gens partent beaucoup trop tard en randonnée, vers 15 ou 16h. Alors que la nuit tombe très vite en montagne."

Certains accidents sont dus à une pratique dangereuse de la luge, poursuit le major Nicolas Lacaille. "Il y en a qui vont dans des endroits qui ne sont pas adaptés, et qui finissent dans des ravins. Ou d'autres qui font de la luge avec n'importe quoi, comme des bouées." Une activité qui n'est pas à prendre à la légère : en janvier 2021 une jeune habitante de Territoire de Belfort de 17 ans s'est tuée dans un accident de luge à la station de ski du Schlumpf dans le Haut-Rhin.