Près de 2.500 foyers toujours privés d'électricité en Bourgogne, retour à la normale espéré ce soir

Près de 500 maisons sont toujours dans le noir, sans électricité, en Côte-d'Or, assure Enedis, ce dimanche 25 juillet à la mi-journée. 2.000 foyers sont aussi concernés en Saône-et-Loire, surtout dans la zone de Paray-le-Monial. Le gestionnaire du réseau électrique a envoyé 190 personnes sur le terrain pour régler le problème, avec un espoir de retour à la normale ce soir.

Jusqu'à 25.000 maisons sans courant

Jusqu'à 25.000 foyers ont été concernés dans les quatre départements de l'ancienne région Bourgogne, selon Enedis, avec un pic vers 2h40 du matin ce samedi.

Une situation à l'origine de plus de 300 sorties des pompiers de Saône-et-Loire ce samedi, en à peine 24 heures, alors qu'il y en a près de 130 en temps normal. La faute à des orages très violents qui ont éclaté en Bourgogne dans la nuit de vendredi à samedi. Au point que la Saône-et-Loire et la Côte-d'Or sont les deux départements où il y a eu le plus d'éclairs le samedi 24 juillet selon Keraunos. L'observatoire français des tornades et des orages violents a recensé 7.049 éclairs en une journée en Saône-et-Loire, 4.937 éclairs en Côte-d'Or.