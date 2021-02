Météo : près de 20 degrés sous abri, une douceur presque printanière en Provence

Comme un avant goût de printemps en Provence. Jusqu'à 18-19 degrés enregistrés ce mardi à Marseille et Toulon. La douceur et le soleil sont là, malgré des passages nuageux. Selon Météo France, on devrait profiter de ces températures jusqu'à vendredi inclus, avant une chute du thermomètre dimanche.