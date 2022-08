Presque pas de pluie en Vaucluse, mais la préfecture assume la vigilance orange

Il n'a pas beaucoup plu en Vaucluse malgré la vigilance orange déclenchée par Météo France mardi en fin de journée. Quelques orages et un peu d'eau mais on était loin des vents violents et des pluies intenses redoutées.

Sur les réseaux sociaux, on trouve des critiques sur cette "vigilance pour rien". La préfecture de Vaucluse assume la vigilance orange car 30 ans après le drame de Vaison-la-Romaine, la préfecture préfère anticiper les pluies violentes, au risque d'alerter pour rien.

La "pire arnaque ever" selon les réseaux sociaux

Sur les réseaux, le message de Duguesclin est clair : "La météo a menti, pas une goutte en Vaucluse". Stéphane ajoute qu'il "ne comprend plus rien aux prévisions". Orianna parle elle de la "pire arnaque ever" puisqu'elle s'est "réveillée avec du soleil".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À la préfecture de Vaucluse, on assume cette vigilance orange. Mardi en fin de journée, les prévisionnistes de Météo France étaient certains que le Gard et le Var allaient être très arrosés. Pour le Vaucluse, département entre Gard et Var, ils ont longtemps douté... mais 30 ans après le drame de Vaison-la-Romaine, la préfecture ne peut pas attendre que la catastrophe se reproduise.

La préfecture ne se couvre pas, elle s'assure que tout est prêt

Déclencher la vigilance orange, "c'est s'assurer que les secours, les pompiers, les professionnels de santé sont en alerte". Dès mardi soir, tous les directeurs de campings de Vaucluse ont été prévenu qu'ils "pourraient peut-être éventuellement évacuer les campeurs dans la nuit". Une réunion de vigilance met aussi en alerte les pompiers pour "mobiliser les secours aquatiques, les pompes, les plongeurs, éventuellement les équipes de déblayage des arbres en cas de vents violents sous les orages. Tout ça ne se voit pas pour la population mais on nous reprocherait de ne rien avoir fait", explique la préfecture qui ajoute que "ce n'est pas pour nous couvrir qu'on déclenche une vigilance orange, c'est pour être prêt".