Presque un record de fraîcheur pour ce mois de juillet en Sarthe

Pas d'ambiance estivale pour ce mois de juillet en Sarthe. A l'exception d'une semaine de soleil et de chaleur, le temps était plutôt frais et grisâtre avec de nombreux épisodes orageux.

"Il n'y a plus de saison", de nombreux Sarthois ont dû utiliser cette expression en juillet au vue du climat loin d'une saison estivale. Un verdict confirmé par Météo France. "Si on n'a pas eu la chance d'avoir des congés entre le 18 et le 23, les conditions n'étaient pas terribles", commente Laurent Belsoeur, prévisionniste pour les Pays de la Loire.

A l'exception de ces jours de beaux temps avec des températures autour des 30 degrés, le temps était trop frais pour un mois de juillet. "La moyenne des maximales au Mans n'est que de 24,9 degrés, soit 0,6 degrés sous la normale." poursuit-il. "Ce n'était pas arrivé depuis dix ans."

Sans cet épisode de chaleur, la moyenne n'aurait pas été éloignée des 21 degrés du record de fraîcheur de juillet 1980. Autre signe : l'écart entre le jour le plus chaud, le 19 juillet, avec 32 degrés au Mans et le jour le plus frais, le 8 juillet, avec seulement 9,3 degrés relevés à Cormes, près de la Ferté-Bernard.

Des épisodes d'orages localisés

La situation du ciel a été aussi assez inégale dans le département. Selon le secteur, certains Sarthois ont connu un mois particulièrement pluvieux. La station de Souligné-Flacé a été la plus arrosée avec 89 mm de pluie en un mois, dont la moitié est tombée en une journée, le 25 juillet.

A une quinzaine de kilomètre, au Mans, il est tombé 69 mm d'eau, soit 12 mm au dessus de la moyenne. Avec des orages très localisés, difficile de tirer un bilan précis. "Si on installait trois ou quatre pluviomètres au Mans, on pourrait même avoir des valeurs différentes selon le secteur de la ville", ajoute Laurent Belsoeur.

Le prévisionniste est également convaincu que certaines communes sarthoises sans pluviomètre ont dû dépasser les 100 mm de précipitations. Une situation qui tranche avec les relevés de Luché-Pringé qui a eu moins de pluie que la moyenne habituelle, avec 47 mm.