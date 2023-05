Printemps pourri ou météo normale pour un mois de mai en Bretagne ?

Un printemps "pourri". Qui en Bretagne, n'a pas dit cela ces dernières semaines ? Surtout ceux qui étaient en long week-end du 8 mai... sous la pluie. Au milieu des trois jours des saints de glace, on démêle le vrai du faux avec Steven Tual, météorologue à Météo Bretagne.

France Bleu Breizh Izel : Est-ce-que les saints de glace (Saint-Pancrace ce 12 mai) signifient encore quelque chose ?

Les saints de glace, c'est la fin d'une période où on peut avoir des températures encore assez basses le matin et le début d'une période où on peut encore avoir des températures beaucoup éloignées des gelées. Mais scientifiquement, ça n'a pas vraiment de sens. Il n'y a pas vraiment plus de gelées qu'avant cette période-là sur ces trois dates. Elles sont vraiment très rares et concentrées uniquement sur des points bas (talwegs) ou aux abords des cours d'eau. C'est plus la symbolique qui prend le dessus.

Vous dites qu'il n'y a plus vraiment de gelées, est-ce dû au changement climatique ?

On a remarqué que les gelées existent toujours parfois même jusqu'à début mai, comme l'année dernière avec des gelées assez tardives. Le changement par rapport à avant l'an 2000, c'est que des périodes douces s'installent jusqu'au début du mois de février. Donc les gelées du mois d'avril ou du mois de mai sont sont beaucoup plus destructrices pour la végétation et pour les arbres fruitiers qu'avant.

Tout le monde dit que ce printemps est "pourri", qu'il fait froid, qu'il pleut. Est-ce vrai ?

Je vais vous prendre à contre-pied. Statistiquement, sur les stations de Brest, Quimper et Lorient, les mois de mars, avril et mai ont des températures au-dessus des normales de saison. Ce n'est pas beaucoup, quelques dixièmes, mais il n'y a pas d'anomalie au niveau des températures. Pour les précipitations, je vous accorde qu'on a eu un mois de mars particulièrement pluvieux, mais on en avait besoin. On a eu 205 mm par exemple à Brest, 115 % de plus que la norme. Mais en février, il n'y a pas eu de pluie et le contexte de sécheresse datait d'août 2021. Les mois de mars et avril ont été extrêmement bénéfiques pour notre région, on avait vraiment besoin d'eau. Mais en terme de température, on est plutôt dans la norme. Le printemps est ressenti plus maussade en terme d'ensoleillement : on a un petit déficit, notamment au mois de mars, ça a été normal en avril et on repart sur des journées un petit peu plus grises depuis le début du mois de mai.

Parfois on a quand même l'impression ne ne pas voir le soleil de la journée. C'est ça un vrai mois de mai en Bretagne ?

Oui, on a oublié les caractéristiques du printemps. C'est une période de transition entre des masses d'air froid qui commencent à s'éloigner vers les latitudes nord et de l'air chaud qui remonte jusqu'à nous. Et le printemps est une saison propice au changement de temps régulier, à la pluie, aux belles journées, aux premières chaleurs et parfois un temps plus frais comme cette année. On a de belles amplitudes thermiques. Et justement, la différence de ces températures entre l'air chaud d'air froid génère les premiers orages de l'année en avril et en mai. Ces dernières années, quand on regarde un petit peu les températures que l'on avait relevées en 2017, 2018, 2020 et 2022, ça ressemblait plus à ce qu'on peut connaître normalement d'un mois de juin. Cette année on retrouve les caractéristiques d'un mois de mai.

En France, les seuls départements où les niveaux de nappes sont hauts sont le Morbihan et les Côtes d'Armor. Quelle météo faut-il maintenant pour éviter qu'on ne connaisse comme l'an dernier, une sécheresse d'été ?

Les précipitations des mois de mars et avril ont été satisfaisantes sur l'intégralité de la Bretagne et dans le nord ouest de la France. On a eu beaucoup de pluie en mars et ces pluies ont été efficaces : généralement plus de 10 mm sur six heures. Il faudrait que ça continue en mai, et qu'on n'ait pas trop de fortes chaleurs cet été. On devrait conserver des niveaux satisfaisants de nappes phréatiques pour cet été. La sécheresse s'est vraiment éloignée, mais on n'est toujours pas à l'abri d'une sécheresse agricole, une espèce de surface. Pour ça, il faut éviter évidemment les fortes chaleurs, le vent qui assèche les sols et l'ensoleillement. Ce sont trois paramètres qu'il faudra évidemment surveiller. Mais normalement, pour cette année, la sécheresse n'atteindra pas des niveaux de 2022.

Parlons du phénomène El Niño qui va revenir dans les mois qui viennent, est ce qu'il va avoir une incidence jusqu'en Bretagne ?

En se basant sur les études qui circulent, on est est moins concerné par ce phénomène. Ce sont plus le Chili, l'Amérique centrale ou encore l'ouest des États-Unis qui sont concernés par des sécheresses, ou des précipitations particulièrement abondantes. Normalement, en Europe, on est plutôt à l'écart, même s'il y a des études qui cherchent à savoir si justement, il y a un lien entre El Niño et les conditions météo qui règnent en Europe. Il n'est pour l'instant pas prouvé, pas démontré.