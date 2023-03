Prudence avec le verglas en Bretagne

Les saleuses tournent depuis très tôt ce mercredi matin en Bretagne. Toute la région est en vigilance jaune "neige et verglas". Ca glisse !

ⓘ Publicité

Finistère

Les agents des routes du Finistère parlent à 6 heures d'une "situation sensible localement dans le centre et le sud (zones restées humides, pont, enrobés neufs). Dans le nord-est, présence de givre et de verglas plus généralisée. Salage en cours. "

Côtes d'Armor

La circulation est délicate partout, "on observe des températures négatives et la formation de plaques de verglas ponctuelles sur le réseau routier qui rendent les chaussées localement glissantes". Les saleuses tournent depuis 5 heures.

Viabilité hivernale dans les Côtes d'Armor le 01/03 - Département des Côtes d'Armor

Morbihan

La circulation est délicate sur l'ensemble du département.