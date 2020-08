Prudence sur le littoral ce vendredi demande la Préfecture maritime

En plus des forts coefficients de marée prévus, le vent soufflera jusqu'à 75 km/h dès jeudi 20 août, et la mer sera très agitée sur l'ensemble de la façade de la Manche et de la mer du Nord vendredi 21. La préfecture maritime appelle donc les usagers de la mer à la prudence jusqu'à vendredi soir.