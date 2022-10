Puy-de-Dôme : avec la chaleur, les horticulteurs obligés d'arroser

On se croirait en été ! Mardi et mercredi, les températures vont dépasser les 25 degrés l'après-midi en Auvergne. Des températures bien au-delà des normales de saison, liées à une masse d'air chaud qui remonte du Maghreb, d'après Météo France. Pour les horticulteurs, il va falloir être attentif à arroser les plantes, pour qu'elles passent ces deux jours sans être endommagées.

Des essences moins consommatrices d'eau

Le tuyau d'arrosage à la main, Delphine Vernier, horticultrice à la Roche-Blanche, au sud de Clermont-Ferrand, arrose ses pensées deux fois par jour depuis ce lundi. "Elles sont complètement flétries, les tiges deviennent molles, il faut donc agir vite", assure Delphine Vernier. Autre plante qui souffre de la chaleur : la bruyère. "Avec elle, y a pas de flétrissement donc c'est traître. Il faut toujours que la motte, le pied soit humide pour pas qu'elles sèchent d'un coup."

Les pensées souffrent des pics de chaleur. © Radio France - François Ventéjou

"On n'est pas seulement regardant sur notre façon de produire, mais sur la capacité des clients à garder leurs végétaux", explique Delphine Vernier. De plus en plus de clients perdent leurs plantes car ils ne sont pas assez vigilants. Une situation qui pousse Delphine Vernier à réfléchir à l'avenir. "On plante du palmier depuis longtemps, et désormais on plante des végétaux comme le laurier rose ou l'eucalyptus". Ces espèces aiment le chaud, mais sont aussi capables de résister en cas de températures négatives.