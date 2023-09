Puy-de-Dôme : Avec les fortes températures les Clermontois à la recherche de fraîcheur au jardin Lecoq

Avec ce beau temps, Clermontois et touristes sont nombreux à trouver refuge au jardin Lecoq.

La canicule est terminée mais la chaleur est tout de même bien présente en Auvergne avant les orages annoncés ce dimanche 17 septembre au soir. Alors en matinée, on croise beaucoup de Clermontois dans les allées du jardin Lecoq. C'est le cas d'Abderaman. Il est en plein exercice et apprécie la fraîcheur matinale : "Ca nous permet de rester un peu plus longtemps à faire quelques efforts physiques".

La recherche de la fraîcheur matinale

Nathalie n'est pas venue faire du sport. Cette touriste découvre le jardin Lecoq pour la première fois et elle est enchantée : "Il fait très beau et le parc est très joli. C'est une vraie découverte, je trouve ça très joli. C'est une très belle surprise". Simba, le chien de Nathalie, a également l'air d'apprécier la balade.

Des températures qui inquiètent

Romain lui connaît le jardin Lecoq. Ce Clermontois profite de la douceur de cette fin d'été mais il s'inquiète de voir la chaleur se poursuivre tardivement dans la saison : "Evidement j'en profite, on peut sortir au parc, se poser avec les amis… Mais derrière il y a cette pensée qui vient. Je ne vais pas dire qu'elle gâche tout mais on y réfléchit".

Les températures devraient baisser dans prochains jours, avec le retour de la pluie en Auvergne. Les intempéries sont attendues ce dimanche et 33 départements - aucun en Auvergne - en vigilance orange pour orage par Météo-France.