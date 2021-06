Les orages qui ont frappé le département du Puy-de-Dôme la nuit dernière et ce lundi ont impacté l'A75. La circulation a été fermée une partie de la journée dans le sens nord-sud. L'axe a rouvert aux alentours de 16 heures, mais au niveau de Saint-Yvoine le trafic est basculé dans l'autre sens.

Puy-de-Dôme : l'A 75 rouverte dans le sens nord-sud avec des restrictions pour cause de dégâts à Coudes

De nombreux usagers ont été bloqués ce lundi matin sur l'A75. En cause, une portion de falaise qui s'est effondrée sur l'autoroute, dans les virages de Coudes, en allant sur Issoire. L'incident a entraîné la fermeture de l'axe. Ce lundi après-midi, l'autoroute a été rouverte, mais la plus grande prudence est exigée, le trafic étant basculé dans l'autre sens de circulation, à la hauteur de Saint-Yvoine. Des travaux sont programmés pour dégager la chaussée et purger la falaise.

Le communiqué de Bison Futé

A 75 rouverte au diffuseur 6 dans le sens Nord/Sud, avec basculement de circulation sur la voie rapide du sens Sud/Nord, (commune de Saint-Yvoine).

La bretelle de sortie du diffuseur 10 (La Ribeyre) en Nord/Sud restera fermée à la circulation.

L' A 75 au niveau de Coudes © Maxppp - Franck Boileau

Des travaux dés ce mardi matin

Le CIGT d'Issoire a envoyé sur place une équipe d'experts. Ils conclu que l'effondrement était bien dû aux gros orages qui se sont abattus sur le secteur. Ce mardi matin, des entreprises seront sur place pour dégager la chaussée. Il y a 5 m3 de roches et de terre à déblayer, et une purge de la falaise sera effectuée par une société spécialisée.

Les opérations devraient prendre plusieurs jours et de nouvelles restrictions de circulation pourraient être mises en place.