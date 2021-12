Neige dans les Pyrénées : la circulation des camions de nouveau interdite en vallée d'Aspe

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la RN134 entre Gurmençon et le tunnel du Somport, car les conditions de circulation sont délicates à cause de la neige.