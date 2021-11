Pyrénées : les premières neiges de l'année sont tombées sur les sommets du Béarn et de la Bigorre

La neige aura attendu le mois de novembre pour recouvrir sur les sommets pyrénéens. Mais depuis la nuit du mardi 2 au mercredi 3 novembre, ça y est la voilà pour la première fois de l'année sur les hauteurs. Les flocons sont tombés toute la nuit et habillent d'un manteau blanc les cols et les stations du Béarn et de la Bigorre.

Les caméras installées sur les sommets montrent la neige tomber à Gourette dans le Béarn ou encore à la Mongie en Bigorre. Le petit train de la station béarnaise d'Artouste s'est réveillé recouvert de neige ce mercredi. Des chutes de neiges ont aussi été enregistrées dès 1100 mètres d'altitude, sur le plateau de Lhers, à Accous , mais aussi au col du Pourtalet, ou encore sur les hauteurs du Tourmalet.

Des routes de montagne fermées

Un joli cadeau pour les vacances de la Toussaint, qui provoque tout de même quelques désagréments notamment pour les automobilistes. La route départementale 918 entre le col de l'Aubisque et le col du Soulor est fermée depuis mardi après-midi. Il y a également quelques difficultés à circuler sur les axes les plus en hauteur et les plus enneigés. Côté Bigorre, c'est la départementale 929 entre Artigusse et Oredon, près du pic de Néouvielle, qui est fermée à la circulation.

La neige est aussi tombée sur les routes comme ici au Pourtalet - Météo Pyrénées

Les automobilistes qui circulent dans certaines communes de montagne doivent depuis ce lundi 1er novembre avoir des équipements hiver sur leur véhicule. Ca concerne une cinquantaine de villes dans les Hautes-Pyrénées, et environ une trentaine dans les Pyrénées-Atlantiques.

Selon le site Météo Pyrénées, cet épisode de froid va durer sur les trois prochains jours, jusqu'à la fin de la semaine, avec fraîcheur et humidité au programme. Rien d'exceptionnel pour la période mais l'arrivée de la neige marque pour de bon le passage à l'heure d'hiver.