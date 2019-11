Pyrénées : les premiers skieurs se lancent sur les pistes

Ax-les-Thermes, France

La neige est bel et bien arrivée dans les Pyrénées. Depuis quelques jours, une première couche recouvre les sommets du massif. On relève quelques centimètres dès 1.000 mètres mais il faut monter beaucoup plus haut pour trouver une épaisseur bien plus importante. À certains endroits il est déjà tombé plus d'un mètre.

Les premières descentes

Pour les habitants du massif, cette première offensive de l'hiver n'a rien d'exceptionnel même pour un début de mois de novembre. "C'est une sorte de cycle, explique Simone une habitante de Bonascre en Ariège. Il neige fin octobre ou début novembre, puis il y a un creux. Et parfois même à Noël, il n'y a rien." Elle se souvient d'avoir été bloquée, il y a quelques années, par un mètre de neige à la même période.

Ces premières chutes font le bonheur des amoureux de la glisse. Bruno vit dans le Tarn, il a décidé de passer son weekend au niveau de la station d'Ascou-Pailhères en Ariège. "Je monte, je descends, je remonte, je redescends, mais ça commence à me fatiguer un peu, remarque-t-il. Cette première neige est très collante, mais elle glisse quand même." Les plus petits ont eux sorti la luge.

De nouvelles chutes attendues

Mais ceux qui avaient choisi de monter vers les stations ce samedi n'étaient pas nombreux. L'ambiance est restée très calme. L'agitation de la haute saison est encore loin. Et ça n'a pas étonné Pierre un habitué. "Même s'il fait un rayon de soleil, c'était un du mauvais temps qui était attendu. Il va reneiger. Les gens ont un peu peur de monter. Il n'y a que les intrépides et les habitués qui sont là", note-t-il.

Le village d'Ax 3 Domaines a vu arriver les premiers touristes de l'hiver © Radio France - Théo Caubel

Et même si le soleil et le redoux de samedi ont permis de déneiger complètement les routes, de nouvelles précipitations sont attendues ce dimanche dans les Pyrénées.