Pyrénées : plus d'un mètre de neige dans les stations d'altitude ce week-end

L'ouest des Pyrénées connaît de fortes chutes de neige depuis cette semaine. Et un nouvel épisode neigeux se prépare, ce qui fait le bonheur des stations et des skieurs.

Toulouse, France

La chaîne des Pyrénées a bel et bien enfilé son manteau de neige ! C'est dans l'ouest du massif que les chutes sont les plus fortes en ce moment. Soixante centimètres de neige en moyenne sont tombés ces derniers jours. C'est le cas dans la station d'altitude de Cauteret (Hautes-Pyrénées). Et Météo France prévoit un nouvel épisode neigeux ce week-end et jusqu'à mardi. On devrait dépasser le mètre de neige dans plusieurs stations pyrénéennes.

Des stations ouvertes plus tôt que prévu ?

À Cauteret, les remontées doivent rouvrir le week-end du 30 novembre. Mais vu le niveau de la neige, pourquoi ne pas ouvrir plus tôt ? C'est la question que se pose le directeur du domaine skiable, Francis Guillard, qui réfléchit à une ouverture dès le week-end du 23 novembre.

Sauf que ce n'est pas si simple. "On ouvre pas une station si facilement. Il faut former les pisteurs-secouristes, qui ont aussi le rôle d'artificiers, pour déclencher les avalanches à l'aide d'explosifs. C'est normalement à cette période qu'ils sont formés." La sécurité avant tout pour le directeur de station.

Les férus de montagne sur le qui-vive !

Pour Jean Le Corre, responsable du ski au Club alpin français (CAF) de Toulouse, "on sent qu'il y a de l'agitation. Les pratiquants de ski de rando et de raquettes sont déjà prêts à partir." Mais pas d'emballement ! prévient-il. "Rappelons-nous, l'an dernier. Il avait neigé très tôt et on avait commencé le ski de rando dès la fin octobre. Et puis il y a eu un redoux et un hiver qui n'a en fait commencé que fin janvier."

Il faudra peut-être monter sur les skis dès l'ouverture des stations, fin novembre, pour être sûr de profiter au moins un peu de la neige !