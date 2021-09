La qualité de l'air est dégradée ce vendredi 24 septembre à Orléans, et dans le Loiret, indique l'organisme Lig'Air. En cause : la pollution à l'ozone.

Pollution à l'ozone : qualité de l'air dégradée ce vendredi à Orléans et dans le Loiret

La qualité de l'air est dégradée à Orléans, et dans tout le Loiret, ce vendredi, indique Lig'Air, l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air en Centre-Val de Loire. En cause : la pollution à l'ozone, dans les basses couches de l'atmosphère, à cause notamment des températures assez élevées de ces derniers jours.

Ce samedi et ce dimanche, la qualité de l'air devrait un peu s'améliorer à Orléans : elle sera "moyenne", selon Lig'Air. Lles indices vont de "bon" à "extrêmement mauvais".

Vigilance pour les enfants et les asthmatiques

L'ozone est un polluant dit secondaire qui résulte de la transformation photochimique de polluants primaires (NO2, CO,…) sous l’effet de rayonnement ultraviolet solaire, rappelle Lig'Air, et "il provoque des irritations oculaires, des troubles respiratoires surtout chez les enfants et les asthmatiques."