De nombreuses plages de la côte basque interdites à la baignade

Le drapeau violet est dressé sur de nombreuses plages de la côte basque ce jeudi matin. Cela signifie que la baignade est interdite à cause de la mauvaise qualité de l'eau, résultat des intempéries qui ont touché le département en ce début de semaine. Les eaux usées, en trop grande quantité pour la capacité des bassins de rétention sur la côte, se sont ensuite déversées dans l'océan entrainant une augmentation des bactéries dans l'eau.

Mercredi, 5 plages étaient concernées par l'interdiction de baignade en raison de prélèvements non conformes aux normes en vigueur : deux plages de Socoa, la Grande Plage de Saint-Jean-de-Luz, la Barre à Anglet et la plage de la Milady à Biarritz qui a finalement rouvert en début d'après-midi après de nouveaux prélèvements. Mais ce jeudi, la dégradation s'est étendue. Désormais toutes les plages d'Anglet et celles du nord de Biarritz, jusqu'à celle du Port-Vieux, ont dressé le drapeau violet en plus des 4 toujours concernées hier soir.