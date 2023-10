"Quatre degrés en plus c'est énorme", la Mayenne a connu son mois de septembre le plus chaud de l'histoire

8 jours au dessus de 30 degrés et une pointe à 34,8 degrés à Grez-en-Bouère, ce sont les deux chiffres les plus impressionnants de ce mois de septembre record d'un point de vue météo en Mayenne. Les jours de forte chaleur (+30°) au nombre de 8 constitue le record pour le département en septembre, et la précédente marque, largement dépassée était à 5.

Une température moyenne affolante

Si l'on fait la moyenne des températures de tout le mois de septembre à la station de relevés de Laval, Météo France indique une anomalie de température de près de 4 degrés, avec une moyenne de 20,1 au lieu de 16,3. "Il n'y a pas eu de valeurs exceptionnelles au dessus de 35 ou 40, évidemment en septembre, mais on a eu souvent des fortes chaleurs au dessus de 30", explique Laurent Belsoeur, météorologiste de Météo France à Angers. Résultat la moyenne explose et place le mois de septembre 2023 au premier rang des mois de Septembre les plus chauds de l'histoire en Mayenne.

Et du côté du ciel, on retrouve un petit paradoxe. La station de Laval a relevé 68 mm de précipitations sur le mois de septembre écoulé, or comme le pointe Laurent Belsoeur: "Sur le papier 68 mm c'est très bien parce que la moyenne c'est 60. Mais en fait quand on regarde de plus près, 51 mm sont tombés en seulement trois jours lors de gros orages." En conséquence, ce sont des précipitations qui n'ont pas un impact aussi fort sur la sécheresse que si la pluie était tombée à intervalles réguliers.

Selon Météo France, la situation ne devrait pas beaucoup changer en ce début du mois d'octobre avec une nouvelle tendance à des températures largement au dessus des normales de saison, et peu de précipitation à espérer.