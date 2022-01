Quatre départements du sud-ouest placés en vigilance orange pluie-inondations

Météo France place ce dimanche matin quatre départements en vigilance orange pluie-inondation : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège.

Une perturbation pluvieuse est bloquée sur la chaîne pyrénéenne, il neige ce matin au dessus de 1300 mètres précise Météo France. Les précipitations sont encore faibles, mais les pluies seront ensuite plus soutenues en soirée et au cours de la nuit de dimanche à lundi et s'accompagneront d'un redoux des températures. La limite pluie-neige devrait alors se situer à plus de 2000 mètres d'altitude.

Les fortes pluies sont pour l'instant prévues jusqu'à lundi après-midi. L'épisode pluvieux ne devrait cesser que mardi en cours de journée ajoute Météo France, qui estime que les cumuls de précipitations vont devenir importants sur l'ensemble des départements pyrénéens, jusqu'à 80 mm en plaine, 100 à 130 mm sur les massifs du piémont et 150 à 200 mm en montagne, localement 250 mm.

Le Nord est également en vigilance orange ce dimanche à cause d'un risque de crue d'une rivière à l'Est du département, l'Helpe mineure.