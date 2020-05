Quelle météo en Berry pour votre week-end de l'Ascension ?

C'est un week-end prolongé très agréable qui s'annonce côté météo. Ce jeudi sera magnifique dans le Berry et dans toute la région. Demain vendredi, on prend presque les mêmes et on recommence ; samedi, un front atténué traverse la région avant le retour du très beau temps dimanche. Bon week-end !

On l'attendait ! Il est là ! Et on va en profiter pleinement...le premier week-end prolongé, le premier "pont" depuis le début du déconfinement ! Alors, on va l'avouer, franchement, c'est vrai, on avait quelques craintes ! Les premiers jours du déconfinement avaient été copieusement arrosés alors que, quelques jours plus tôt, nous, les confinés dans nos maisons, appartements, on regardait chaque soir, le soleil se coucher en se disant : "Mais, c'est pas possible ! On est là, à vibrer à la moindre alerte sur nos téléphones, alors qu'on pourrait se promener tranquille à Belle Isle !"

Pour ce week-prolongé de l'Ascension, on va pouvoir en profiter, en respectant évidement les gestes barrières et la limite de 100 kilomètres pour nous déplacer. Mais honnêtement, entre remplir une fiche de déplacement pour aller chercher une baguette chez sa boulangère préférée et pouvoir se déplacer en toute liberté dans un rayon de 100 kilomètres dans le Berry...pour moi, y a pas photo !

lEt ça tombe bien ! Sur ce coup là, la météo est du côté des anciens confinés...qui espèrent bien le rester !

Les prévisions de Météo Centre - Météo Centre

Selon l'association Météo Centre, la journée de jeudi sera bien ensoleillée "avec un ciel se voilant très légèrement dans le courant de la journée par l’Ouest. Quelques petits cumulus de beau temps pourront également décorer le ciel ici et là sur le Nord et l’Ouest du Centre-Val de Loire". Côté températures, c'est l'été : selon Météo France, on aura jusqu'à 29°C à Valencay (dont le château rouvre au public ce jeudi !), 29 à Châtillon, Issoudun, Bourges ou Vierzon ; 28°C à Chateauroux, Dun-sur-Auron ou encore Aubigny-sur-Nère. A noter, un "petit" 27°C à Eguzon-Chantôme ou Aigurande...ça devrait aller !

Températures maximales ce jeudi - Météo France

Vendredi, "journée globalement lumineuse en perspective avec un ciel plus ou moins voilé selon les secteurs" précise Météo Centre avec des températures maximales comprises entre 24°C à +30°C, d’Ouest en Est. Vent : modéré à très modéré de secteurs Sud Ouest à Ouest. Fiabilité : bonne.

Samedi, Météo Centre annonce le passage sur notre région, d'Ouest en Est, d'un front très atténué avec de faibles précipitations. " A l’arrière, au Nord Ouest, de très larges éclaircies reviendront progressivement au fil de la journée. Les températures seront en nette baisse et proches des moyennes de saison.Températures minimales : +10°C à +14°C. Températures maximales : +17°C à +22°C.

Et dimanche...c'est reparti ! "Nouvelle poussée anticyclonique par l’Ouest, une très belle journée ensoleillée se profile avec des températures très agréables pour la saison.Températures minimales : +7°C à +10°C. Températures maximales : +21°C à +24°C"

Bon Week end !