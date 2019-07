Qui a dit qu'il pleut toujours en Normandie ? Nous avons la région la plus ensoleillée de France en juillet !

Oubliez vos parapluies et préférez vos chapeaux pour vous protéger du soleil ! En ce début d'été, il fait beau en Normandie, à tel point que nous avons la région la plus ensoleillée de France. Et, bonne nouvelle, ça devrait durer avec une montée des températures à la clé.