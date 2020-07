Portrait : Thomas Vignau "la minute surf" sur France Bleu Pays basque

Depuis ce début juillet et durant tout l'été à 8h55 et 18h50, Thomas Vignau vous propose la minute surf sur France Bleu Pays basque. Thomas passionné d'océan et de surf depuis toujours est aujourd'hui animateur pour Shakabay (organisateur de séjour Surf-Océan). Son portrait.

Je ne me souviens pas avoir appris le surf !

Depuis toujours, l'océan est une histoire de famille. Petit à Biarritz, toutes ses journées étaient rythmées par la présence des vagues. Il n'a pas appris à surfer en école mais avec son père, son frère et ses amis. C'est un surfeur amateur qui aime se mettre à l'eau pour le plaisir. La compétition ne l'a jamais tenté. Toute l'année en plus du surf, Thomas, ce jeune professeur de français de 28 ans pratique la marche océane. Un sorte de gymnastique et de course dans l'eau. Il pratique aussi le paddle et la natation. Il a été contacté par *shakabay pour proposer des animations surf et se rapprocher de ce milieu qui l'attire tant et dans lequel il a grandi.

Son spot de surf préféré

La plage de la côte des basques à Biarritz a toujours été son repère favoris pour surfer. Berceau du surf, plage au cadre exceptionnel encadrée par des falaises, avec vue sur la côte basque et les montagnes. En effet, c'est la première plage de surf en Europe, c'est ici que le surfeur a débuté. Plus de 100 marches à descendre pour arriver sur le sable et surtout autant à remonter après la séance de surf. La plage de la côte des basques "ça se mérite" confie Thomas Vignau.

* shakabay : Jeunes étudiants en école d'ingénieur du côté de Brest, Adrien et Julien sont rapidement tombés amoureux du surf et des valeurs qui découlent du célèbre sport de glisse. À la suite de leurs études, l'un part travailler au Brésil et l'autre au Canada. Les deux amis organisent leurs retrouvailles lors d’un surf trip au Japon en juin 2015. Là-bas, ils se rendent rapidement compte de la complexité pour organiser un surf trip : la difficulté pour trouver des logements appropriés, les infos sur les spots, etc. C'est ainsi qu'ils décident de créer le tout en un du surf en 2016. Shakabay, un concept permettant de réserver ses vacances surf dans le monde entier et d’obtenir les informations indispensables à la bonne organisation de son voyage. Un nouveau départ pour les deux amis qui souhaitaient allier leur passion pour le surf à leur environnement professionnel.