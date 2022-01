Rafales de vent en Bretagne : 9.000 foyers privés d'électricité ce samedi soir

Vous avez peut-être été surpris par de violentes rafales de vent, qui ont soufflé brusquement ce samedi après-midi. La rafale la plus forte en Bretagne a été mesurée par Météo Bretagne à Brignogan dans le Finistère (148 km/h). Dans le Morbihan, les rafales ont atteint jusqu'à 109 km/h à Pontivy et une pointe à 108 km/h a été observée à Lorient. Les rafales vont continuer durant la soirée. Les quatre départements bretons sont placés en vigilance jaune vent violent et orages par Météo France jusqu'à ce dimanche, à 16 heures. À Vannes, les parcs, jardins et aires de jeux sous le couvert d'arbres sont fermés jusque dans la matinée.

Jusqu'à 15.000 foyers ont été privés d'électricité à 17 heures selon Enedis. Le dernier point, à 19 heures, fait état de 9.000 foyers partout en Bretagne dont 5.000 dans le Morbihan, 2.000 en Ille-et-Vilaine, 1.500 dans les Côtes-d'Armor et 500 dans le Finistère, où les pompiers sont intervenus 102 fois au cours de la journée. De leur côté, les sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine recensent 48 interventions et une quinzaine dans les Côtes-d'Armor. Dans le Finistère, quatre personnes ont été grièvement blessées, dont un enfant de 6 ans, dans un accident de la route près de Morlaix qui a nécessité l'intervention de l'hélicoptère du SAMU de Brest. À Rennes, plusieurs voitures ont été détruites par des arbres. Un échafaudage et des terrasses se sont envolés, sans faire de blessé.

