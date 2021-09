Rafraîchissement en Pays de Savoie : "on a perdu 8 à 10 degrés en trois jours"

Ce mercredi 22 septembre marque le premier jour de l'automne. Et dans les Alpes on ne s'y trompe pas : le mercure a chuté de 10 degrés en trois jours, et les premiers flocons ont fait leur apparition au-dessus de 2.000 mètres d'altitude.

Vous avez ressorti le pull ? L'automne est bien là, et le mercure s'en ressent. "La première moitié de septembre a été très douce, elle est dans le top 5 des plus douces jamais relevées dans la région, et on a eu un petit rafraîchissement ce week-end, mais c'est tout à fait classique", commente le météorologue Thomas Blanchard, gérant du compte Facebook Météo Alpes.

La cause de ce rafraîchissement ? Une perturbation neigeuse qui est arrivée dans la nuit de samedi à dimanche, et qui a été assez active. "En altitude, sur 3 à 4 jours, on a perdu environ 10 à 15 degrés, et en plaine, on a perdu autour entre 8 et 10 degrés (...) ce rafraîchissement a rabaissé la limite pluie-neige vers 2.100-2.200 mètres, et on a même eu quelques flocons localement vers 2.000 mètres dimanche matin".

5 à 10 cm de neige vers 2.500 mètres

"C'est une perturbation vraiment classique pour un mois de septembre, avec des quantités de neige relativement faibles, on a eu 5 à 10 cm vers 2.500-2.600 mètres, 15 cm vers 3.000 mètres, et plus de 20 cm au-dessus de 3.400 mètres environ (...) le petit coup de frais va se maintenir mercredi matin, mais on va sentir un bon redoux à partir de ce mercredi après-midi, et surtout en fin de semaine".

Les cumuls de neige les plus importants de ces derniers jours concernent évidemment le massif du Mont-Blanc, le nord de la Vanoise et le nord de la Haute-Tarentaise. En septembre 2020, les Alpes avaient connu un phénomène plus exceptionnel : en un week-end (26 et 27 septembre) il était tombé 40 cm de neige à 2.200 mètres, et la neige était descendue vers 1.200-1.300 mètres.

