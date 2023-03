Rapport du GIEC : la Bretagne pourrait avoir le climat du Portugal dans 50 ans

Neuf années de travaux et une synthèse, publiée cette semaine par le Groupement d'experts sur le climat. C'est tout simplement un "guide de survie pour l'humanité" a commenté le secrétaire général des Nations Unies, alors que les experts listent des prévisions effrayantes : le réchauffement atteindra les 1,5° C en 2030-2035 (par rapport à l'ère pré-industrielle). "Les années les plus chaudes que nous avons vécues jusqu'à présent seront parmi les plus fraîches d'ici une génération", selon Friederike Otto, co-autrice de la synthèse.

"C'est déjà terrible, dans un certain nombre de pays dans la Corne de l'Afrique", rappelle Laurent Labeyrie, universitaire breton spécialiste des changements climatiques, "il faut aider les pays en développement à imaginer les solutions. Il faut travailler pour ce qu'on appelle son atténuation, pour essayer de le faire mieux pour limiter ce réchauffement et donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre."

La température augmente en Bretagne

La mobilisation mondiale doit jouer : "Le but, c'est de mobiliser le maximum de pays, en particulier ceux qui sont les plus polluants et ceux qui ont le plus d'argent aussi, parce que ça va coûter très cher les adaptations de tous les pays dans le Sahel. Le manque d'eau, c'est catastrophique. Donc il faut aider les pays les plus pauvres à s'en sortir aussi par l'ingénierie. On a du travail intellectuel aussi bien que financier pour les aider. Mais c'est vrai aussi chez nous, en Bretagne, on n'est pas habitués à gérer les sécheresses", explique celui qui fut membre du GIEC de 2004 à 2008.

Parce que le climat breton change également, même si c'est peut-être moins extrême : "En Bretagne, on aura au pire le climat du Portugal dans 50 ans. La température de la Bretagne a augmenté de 1,7 °C depuis une centaine d'années en moyenne. Mais ça veut dire la presque disparition des jours de gel le long de la côte."

Et ça se voit. "Dans les années 50, je me rappelle de la banquise dans le golfe du Morbihan. On oublie ces coups de froid qu'on avait en hiver et qui disparaissent. L'ennui, c'est qu'avec ce réchauffement, les plantes poussent beaucoup mieux en hiver. Le résultat, c'est qu'au printemps, le gel tardif fait beaucoup plus de dégâts qu'avant."

Et en plus de prendre des mesures pour limiter le réchauffement, il faut l'accompagner. "Ces choses qu'on peut gérer à condition d'investir. Mais c'est évident qu'en même temps, il faut empêcher que ça chauffe trop. Et pour ça, il faut aider les pays en développement à imaginer les solutions.

Chacun doit être acteur

À ce stade, que valent les petits gestes face à la volonté politique ? "Ça compte", affirme Laurent Labeyrie, "C'est par ça qu'on vit bien, parce qu'un petit geste, c'est quelque chose qui conduit à des petites solutions. Il faut que chacun se sente concerné. Et les élus ? On reproche aux autres de ne pas faire assez d'efforts. Mais les élus, c'est nous qui les élisons. Chacun doit être acteur, chez lui, dans sa ville, dans son métier, partout, pour aider à cette transition."

Et l'expert fait confiance aux plus jeunes. "Ils sont qualifiés pour leur future qualité de vie. C'est quelque chose qui devrait mobiliser les adultes. Ils financent les études de leurs enfants pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie plus tard, mais il faut qu'ils se préparent aussi à aider leurs enfants à avoir un meilleur environnement".

