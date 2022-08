Réchauffement climatique : en Mayenne, les artisans, les constructeurs et les bailleurs sociaux s'adaptent

Avec la répétition d'intenses épisodes de chaleurs, le secteur du logement adapte de plus en plus les bâtiments et les habitations pour garder un maximum de fraîcheur à l'intérieur. En Mayenne, la canicule oblige à repenser les façons de travailler et les matériaux à utiliser.

Les incendies en Gironde et les températures caniculaires de la Mayenne nous rappellent une chose : la planète se réchauffe à vitesse grand V et il va falloir s'adapter au réchauffement climatique dans notre quotidien. En Mayenne, dans le secteur du logement, les façades et les toits utilisent de plus en plus la couleur blanche par exemple pour réfléchir les rayons du soleil.

Un produit en plein boom

À Mayenne, un artisan utilise même une peinture assez spéciale pour les logements individuels. On l'appelle ThermaCote une peinture mélangé à de la céramique, née dans les années 1980. Un bon isolant, et un premier pare-feu à la chaleur explique Pierre-Olivier Robillard, le gérant des ateliers du Terras à Mayenne. "Elle permet effectivement de réfléchir tout ce qui est ultraviolet. On l'utilisait très peu pour le résidentiel. Par contre, pour tout ce qui est bâtiments industriels, bâtiments commerciaux, bâtiments tertiaires là c'est courant. C'est une solution qu'on applique de plus en plus et pour laquelle on est énormément sollicités" indique le professionnel.

Les effets limitateurs de la chaleur du ThermaCote intéresse désormais la grande distribution. Ce produit pourrait être commercialiser à grande échelle dans les prochains mois. Avec cette peinture spéciale, vous réduisez dans votre maison la consommation de climatisation d'environ 38% d'après Pierre-Olivier Robillard.

Un enjeu pour les bailleurs sociaux

Contenir la chaleur est aujourd'hui un enjeu pour les constructeurs de logements. Le bailleur social Méduane Habitat à Laval a décidé depuis quelques mois déjà de remplacer les façades sombres de ses habitats collectifs ou individuels par des couleurs blanches ou pastels. C'est le cas notamment de la résidence du Pressoir Salé récemment rénovée. "Si la façade est sombre cela maintient le bâtiment en haute température. Et chez nous, nos constructions sont réalisées avec cinq ou six mètres carrés de surfaces habitables de plus que la moyenne nationale des bailleurs pour apporter une surface de confort plus importante aux locataires" explique le directeur général Dominique Duret.

Des murs de végétaux sont aussi plantés à proximité des immeubles ou entourant les maisons pour ombrager un maximum. La réhabilitation du patrimoine immobilier en Mayenne est une lourde tâche, avec des hivers très froids et des étés de plus en plus chauds. "Ce n'est pas du tout les mêmes ressorts techniques pour améliorer les deux" poursuit Dominique Duret. "Il y a un juste milieu à trouver pour ne pas sur-isoler".

Aujourd'hui, s'il existe une loi relative à l'obligation d'isolation des propriétaires, aucun texte législatif traite de la chaleur et du réchauffement climatique. Bailleurs sociaux et artisans s'accordent à dire que ce n'est pas forcément nécessaire et que le "bon sens" doit primer.