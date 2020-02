Réchauffement climatique : la trajectoire pour les 30 prochaines années est déjà écrite !

Département Creuse, France

Y' a plus de saison ! Et si l'adage populaire n'avait jamais été aussi vrai ? A cause du réchauffement climatique, les saisons évoluent. L'hiver, les températures grimpent d'un quart de degré tous les dix ans. En 40 ans, nous avons donc gagné un degré. Mais c'est "l'aspect le moins sévère du changement climatique qui s’opère", explique Vincent Caillez, climatologue à la chambre d'agriculture de la Creuse. "L'été, ça progresse d'un demi degré sur ce même rythme et au printemps c'est encore plus rapide, de l'ordre de 7 à 8 /10 e de degrés ! Si on multiplie par 45 ans, on s’aperçoit que ça commence à faire beaucoup. Trois degrés d'écart en moyenne de température au printemps, c'est absolument considérable. Parce que vous avez un décalage en saison qui correspond parfois à plus d'un mois, ce que vous aviez en avril vous l'avez en mars, etc".

Une évolution extrêmement rapide

"L'évolution à cause du réchauffement climatique, est 40 fois plus rapide que l'évolution naturelle la plus rapide depuis 1 million d'années ! Et du fait que les gaz à effets de serre restent longtemps dans l'atmosphère, la trajectoire pour les 30 prochaines années est déjà écrite. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut rien faire", conclut Vincent Caillez. Il faut réduire drastiquement l'utilisation de l'énergie dans son ensemble et ensuite, lorsque le mouvement de réduction sera entamé, il faudra choisir les énergies les moins carbonées.