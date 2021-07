Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour 29 communes de l'Oise

L'état de catastrophe naturel a été rapide à obtenir pour Beauvais et les communes alentour. L'arrêté est paru ce vendredi 2 juillet au journal officiel avec le nombre et le nom des communes concernées. Dans la nuit du 21 au 22 juin dernier, entre 22 et 23 heures, il est tombé entre 30 et 60 millimètres de pluie localement, soit l'équivalent d'un mois de précipitations ! Environ un millier d'habitations a été touché à Beauvais et près de deux-cents autour, ainsi que des entreprises, des artisans, des agriculteurs.

Après ces fortes pluies, grêles et les inondations qui ont suivi, l'Etat reconnaît donc ces intempéries comme catastrophe naturelle. C'est une commission interministérielle qui a pris cette décision mardi 29 juin. Cela va permettre l’indemnisation systématique et rapide des assurés victimes des dommages provoqués par ces fortes pluies et grêles.

C'est au maire d'une commune sinistrée de recenser en premier les dommages causés par les intempéries. Il doit établir un procès verbal pour la préfecture afin de faire un constat d'état de catastrophe naturelle. Dès le lendemain des inondations, la maire (DVD) de Beauvais, Caroline Cayeux, en avait immédiatement fait la demande et sollicité le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était venu sur place dans la matinée. La préfète de l'Oise, Corrinne Orzechowski, a ensuite fait remonter cette doléance d'inscrire le Beauvaisis en zone de catastrophe naturelle. La procédure fut donc rapide.

Cette reconnaissance va permettre aux victimes des intempéries de se faire indemniser rapidement. Certes il y aura une franchise à payer, dont la somme est fixée légalement, mais les assurés recevront une indemnisation garantie par l'Etat dans les 3 mois maximum après la parution du nom des communes concernées au Journal officiel.

Mais attention, les victimes des intempéries n'auront que dix jours pour déclarer le sinistre à leur assurance, à partir de la date de parution de l'arrêté au journal officiel, soit jusqu'au 12 juillet 2021.

36 communes touchées par les intempéries avaient ainsi déposé un dossier. Ce sont au total 29 communes qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Les cas de sept communes ont été ajournés et leur situation sera réétudiée avant le 20 juillet prochain.

Voici la liste des 29 communes concernées par cette reconnaissance de catastrophe naturelle :

Acy-en-Multien

Auneuil Auteuil

Beauvais

Boullarre

Delincourt

Fouquenies

Frocourt

Goincourt

Herchies

Lévignen

Mareuil-sur-Ourcq

Milly-sur-Thérain

Neufchelles

Pierrefitte-en-Beauvaisis

Rainvillers

Rosoy-en-Multien

Saint-Léger-en-Bray

Saint-Martin-le-Nœud

Saint-Omer-en-Chaussée

Saint-Paul

Saint-Sulpice

Therdonne

Tillé

Valdampierre

Vauroux (Le)

Villers-Saint-Sépulcre

Warluis Marais (Aux)

