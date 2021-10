Record d'ensoleillement pour un mois d'octobre à Tours, les terrasses sont de sortie place Plumereau

Il y a comme un air d'été indien Place Plumereau à Tours ce jeudi 28 octobre à midi. Catherine, la Tourangelle, est attablée à la terrasse d'un restaurant avec Stéphanie, de Larçay, et Florence qui a fait le voyage depuis Bordeaux. Les trois copines sont venues là pour "déjeuner, boire un coup et discuter", comme l'explique Catherine avec un sourire. La jeune retraitée profite des vacances de ses amies pour passer enfin un peu de temps avec elle. "Ca fait longtemps qu'on ne s'était pas vues, avec le Covid", raconte Stéphanie, "Pouvoir déjeuner ensemble au soleil, ça fait plaisir !"

Catherine de Tours, Stéphanie de Larçay et Florence de Bordeaux, déjeunent ensemble place Plumereau à Tours; © Radio France - Mathilde Bouquerel

Et c'est d'autant plus agréable qu'il fait rarement aussi beau en plein automne. Cette année, la France a connu un ensoleillement record pour un mois d'octobre d'après Météo France. La tendance est particulièrement marquée des Pays de la Loire au Centre et à la Bourgogne. Dans des villes comme Orléans, Dijon ou Rennes, Météo France a relevé +50 à +60% d'ensoleillement par rapport aux années précédentes. Même phénomène en l'Indre-et-Loire avec +53% d'ensoleillement à Tours par rapport à un mois d'octobre classique.

Un record de 1997 battu !

Un peu plus loin, Christophe et Jean-Philippe prennent un café, installés eux aussi en terrasse. Avec le beau temps de ces derniers jours, les deux Tourangeaux ont passé du temps dehors. "Plutôt en bord de Cher, parce que c'est plus tranquille pour tirer à l'arc", explique Jean-Philippe tandis que Christophe a préféré quant à lui "faire un château en famille, celui du Lude entre Tours et Le Mans."

Jean-Philippe et Christophe, Tourangeaux, prennent leur café en terrasse © Radio France - Mathilde Bouquerel

Ce beau temps réjouit aussi Mireille, qui déjeune en terrasse avec l'une de ses filles, "ma grande, qui vient de Suisse", précise-t-elle. La Tourangelle a choisi leur table avec beaucoup de soin. "Je sais que Place Plume, à une certaine heure de la journée, il y a du soleil. Et je sais où il va être selon sa trajectoire dans le ciel", explique-t-elle avec une pointe de fierté avec d'ajouter avec un beau sourire : "J'en profite pleinement, encore plus vu mon grand âge."

Et il y a de quoi profiter pour Mireille car à Tours, Météo France a relevé un peu plus de 185 heures d'ensoleillement en ce mois d'octobre. Record de 1997 battu ! Cette année-là, le soleil avait brillé un peu plus de 169 jours. D'habitude à cette période, on tourne plutôt autour de 120 heures d'ensoleillement.