Record d'impacts de foudre cet été à Haguenau

C'est à Haguenau, dans le Bas-Rhin, qu'il y a eu le plus d'éclairs au mètre carré en France cet été. 620 éclairs précisément.

Haguenau, France

On savait que l'été a été chaud en Alsace. On sait désormais qu'il a été aussi très orageux. La preuve avec le nombre d'impacts de foudre, comptabilisés par Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages, qui a dressé un bilan météorologique de l'été 2019.

Le record de densité de foudroiement a ainsi été relevé à Haguenau dans le Bas-Rhin. Avec 620 éclairs au mètre carré. Le chiffre le plus élevé en France ces dernières semaines.