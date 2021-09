Record de chaleur pour un mois de septembre à Navarrenx ce lundi

Il a fait 38,3°C ce lundi à Navarrenx, soit la température la plus chaude jamais enregistrée dans la commune un mois de septembre.

Record battu, à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), ce lundi ! Il a fait jusqu'à 38,3°C, la température la plus chaude jamais relevée pour un mois de septembre dans la commune béarnaise. Avec 35 et 34°C, Pau et Tarbes n'étaient pas très loin derrière.

C'est tous les ans pareil en Béarn : il fait meilleur en septembre et en octobre. C'est donc à ce moment-là que nous prenons nos vacances.

Dans les rues de la capitale béarnaise, si certains palois se réjouissaient d'avoir "enfin un été, après ces deux mois de grisaille", d'autres regrettaient que le soleil fasse son apparition au moment de la rentrée, "alors qu'on doit retourner en cours". Quelques futés avaient prévu le coup : "C'est tous les ans pareil en Béarn : il fait meilleur en septembre et en octobre. C'est donc à ce moment-là que nous prenons nos vacances".

Malgré cette chaleur extrême parfois jugée "trop lourde" ou même "étouffante", ils n'avaient qu'un souhait : "Que le beau temps dure !". Météo France prévoit encore une journée ensoleillée et chaude ce mardi, mais les nuages devraient faire leur retour ce mercredi.