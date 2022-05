Record de douceur cette nuit dans les Alpes-Maritimes: 23,5° à Nice

23,5° relevés à la station Nice-Aéroport dans la nuit. c'était la température minimale. C'est un record. Jamais la température minimale n'avait été aussi élevée une nuit du mois de Mai à Nice. Le précédent record datait du 26 mai 2011 avec 22,3 degrés.

Dans son communiqué Météo France précise que la station située à proximité de la mer est un très bon marqueur du réchauffement climatique puisqu'elle est influencée par la température de l'eau.

Des années 50 à 70, les températures minimales n'excédaient 20 degrés qu'une petite trentaine de jour par an. Désormais ce sont entre 60 et 90 jours, et même 93 jours en 2018