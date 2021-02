Record de pluie dans la Manche en janvier

Janvier a été très pluvieux, pas de doute et c'est le Cotentin à qui revient la palme. En janvier il y a eu 25 jours de pluie, 3 jours mitigé et 3 jours seulement de temps sec. Et c'est dans le nord de cette zone que les chiffres se sont affolés. Isabelle Laurent prévisionniste à Météo France Cherbourg : "on a des valeurs qui ont presque été le double de la normale par exemple à Gonneville et à Auderville. A Auderville c'est le 3e mois de janvier le plus pluvieux depuis 70 ans. On a eu 162mm alors que la normale est de 79mm". Quand au soleil léger à noter un léger déficit de 15 % pas si mal vu le contexte "à Gonneville toujours on a noté 51 heures d'ensoleillement". Côté températures quelques surprises aussi "sur l'ensemble du mois on se rapproche de la normale mais en fait il y a un écart entre le début de mois qui était plutôt froid on était 2 degrés en dessous des normales dans le cotentin et jusqu'à 5 dans le sud du département. la douceur est ensuite arrivée à partir du 12 janvier sans compter quelques chutes de neige sur les hauteurs entre le 23 et le 26."

Normalement il devrait faire sec mais froid en fin de semaine.