Record de sécheresse à La Rochelle pour les mois de mars et avril depuis 1959

La Rochelle a subi les mois de mars et d'avril les plus secs jamais enregistrés depuis le début des mesures météorologiques en 1959. Seulement 18 millimètres de pluie en deux mois, c'est 75% de moins que nécessaire. Résultat, les terres agricoles sont sèches et cela risque de ne pas s'améliorer avant le 10 mai. D'ici là, seules des petites ondées sont attendues en Charente-Maritime, mais pas de quoi irriguer correctement les sols. "On aura l'impression qu'il ne fait pas beau, mais en réalité on aura peu de pluie" indique Eric Berroneau le responsable du site Météo France de La Rochelle.

cinq fois moins de pluie que d'habitude en Charente-Maritime

Pour la Charente-Maritime, c'est la deuxième fois en soixante ans que ces mois sont aussi secs avec 20% des prévisions normales. En Charente c'est un peu mieux, 40% des pluies habituelles, mais mars et avril 2021 restent au quatrième rang des années les plus sèches.

"Les nappes phréatiques sont à un bon niveau elles ont été rechargées grâce à l'hiver pluvieux" assure cependant Eric Berroneau. En janvier et en février il a beaucoup plus en Charente et Charente-Maritime, d'impressionnantes crues avaient même touché les villes qui bordent le fleuve la Charente. Comme à Saintes, où elle avait atteint 6m18 au Pont Palissy.