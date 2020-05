Record de température au Pays basque : "C'est bien un signe du réchauffement" climatique explique Météo France

Il n’avait jamais fait aussi chaud sur une première quinzaine du mois de mai en France. Alors que la température a dépassé les 35 degrés ce lundi à Cambo-les-Bains, François Lalaurette, le directeur des opérations pour la prévision à Météo France explique qu’il s’agit "bien d’un signe du réchauffement" sur franceinfo.

Le record de température observé à Cambo "n'est pas inhabituel, notamment au pied des Pyrénées", précise François Lalaurette. "Ce sont des situations de printemps, j'allais dire classiques, et il n'est pas rare d'atteindre ou d'avoisiner les 30 degrés. Ce qui est tout à fait exceptionnel effectivement, ce sont les températures de plus de 35 degrés qu'on a pu observer hier."

"L'été ne s'est pas installé"

En revanche, il explique : "L'effet du changement climatique se manifeste beaucoup plus vivement sur les températures et sur les canicules. On est obligé de constater que l'on bat des records de façon tout à fait inhabituelle. C'est bien un signe du réchauffement."

Le directeur des opérations pour la prévision à Météo France rappelle que "ce n'est pas l'été qui s'est installé", alors que les températures sont redescendues ce mardi. "On a une situation dans laquelle alternent des systèmes dépressionnaires qui envoient un flux de Sud par-dessus les Pyrénées, et des situations où des gouttes froides s'installent et où les températures redescendent. C'est caractéristique d'une situation de printemps, mais avec une amplitude qui a été effectivement tout à fait exceptionnelle."