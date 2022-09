Record de température battu pour un mois de septembre dans le Cher

Il a fait chaud, très chaud ce week-end partout en France. Des températures plus qu'estivales en ce mois de septembre puisque des records ont été battus dans plusieurs départements de la région Centre-Val de Loire. Le record de la région se trouve d'ailleurs dans le Berry et plus précisément dans le Cher. La commune de Préveranges, dans le sud du département, a enregistré le week-end dernier des températures à plus de 33 degrés.

33,5 degrés exactement, une température jamais observée par Météo France dans le Cher pour un mois de septembre.