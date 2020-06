C'était il y a un an tout pile. Le 28 juin 2019, Météo France relevait 46 degrés à Vérargues (Hérault) en pleine canicule soit la température la plus élevée jamais atteinte en France.

Record national de chaleur il y a un an à Vérargues avec 46 degrés

Souvenez-vous du mois de juin 2019. Une vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle s'était installée sur la quasi-totalité du pays notamment dans l'Hérault et le Gard. En trois semaines, deux records de température ont été battus. Le premier avait été enregistré à Gallargues-le-Montueux avec45,9 °C avant de se faire détrôner par la commune héraultaise de Vérargues (aujourd'hui Entre-Vignes) avec 46 degré le 28 juin 2019. Il s'agit de la température la plus élevée jamais atteinte en France. un record qui fête ce dimanche son premier anniversaire.

"Comme si on avait la tête dans le four" se souvient Annick. Cette habitante du village reconnaît avoir souffert pendant cette période : "au travail j'avais la climatisation mais lorsque je rentrais à la maison c'était tout autre chose. Nous ne dormions pas bien la nuit notamment."

La station météo de Vérargues (Hérault) a enregistré le record national de chaleur le 28 juin 2019 avec 46 degrés © Radio France - Romain Berchet

Un record relevé par Bernard Valette

C'est un bénévole qui a averti Météo France de cette température exceptionnelle. Bernard Valette possède une station météo dans son jardin depuis de nombreuses années. "Je suis allé voir deux fois pour vérifier le mercure parce que il y a souvent des perturbations avec le vent" explique ce passionné climatique. Un record à 46° ici à Vérargues, il n'y a pas que la station météo qui s'en souvient : "nos chênes dans le domaine sont tous cramés par la chaleur à cause de la canicule." Quand on lui demande son avis, sa tendance pour l'été, Bernard Valette la joue modeste et préfère ne se prononcer.