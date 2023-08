Records de chaleur à Vinsobres : "Même les cigales ne chantent plus"

Le village de Vinsobres dans la Drôme a vécu ses trois journées les plus chaudes de son histoire entre dimanche et mardi 22 août.

À Vinsobres, il n'y a presque personne dans les rues, tous les volets sont fermés et on entend à peine les cigales. Seul le bruit des climatiseurs trouble le silence. Les rares habitants qui osent se balader dehors rasent les murs. "Moi je n'ai pas de clim'. Alors, je vis dans le noir depuis trois jours pour garder la fraîcheur et j'attends le soir pour aérer" dépeint Catherine.

Le village doit composer depuis trois jours sous une chaleur étouffante. Dimanche dernier, il a fait 42,1°C, un record. Puis lundi, le thermomètre a affiché 42,4°C. Une donnée qui a écrasé le précédent record. Il s'agit même de la plus haute température jamais enregistrée à Vinsobres. Commune qui, par la même occasion, s'est hissée à la deuxième place du classement des villes les plus chaudes de France, le lundi 21 août. Enfin, le 22 août, 42,2°C ont été relevés. Bref, Vinsobres vient de vivre ses trois journées les plus chaudes de son histoire selon Météo France.

La grande majorité de la ville est désertée par ses habitants. © Radio France - Adrien Michaud

Alors, le seul lieu encore animé du village est la place de l'Eglise, où se trouve la terrasse d'un restaurant, à l'ombre de deux grands platanes. Mais en-dessous, la chaleur est quand même étouffante. "C'est très compliqué, il n'y a pas d'air, il n'y a rien du tout. Actuellement, je transpire et je n'en peux plus. Je me languis d'une bonne douche froide", relate Manon, serveuse au bistrot du village.

Un discours partagé par sa collègue Mégane : "Physiquement, c'est dur, mais mentalement aussi, parce qu'on est à la fin de la saison, on est très fatigué et mine de rien, des degrés en plus, ça complique le service. La chaleur impacte aussi notre humeur, on est plus mou, moins joyeux. C'est dur pour tout le monde et même les cigales ne chantent plus."

Les deux platanes de la place de l'Église apportent un peu d'ombre. © Radio France - Adrien Michaud

Le camping municipal déserté

La ville s'est donc transformée en fournaise, les touristes ont même fui son camping municipal. "Il y avait une vingtaine de place qui étaient occupées en début de semaine. Là, il y en a sept ou huit. S'il n'y avait pas la nouvelle piscine, je suis certain qu'il n'y aurait plus personne" raconte le maire de la ville, Claude Somaglino.

Marc et Sylvie, eux, sont restés dans le camping municipal. © Radio France - Adrien Michaud

Le camping est effectivement bien vide, seuls quelque valeureux campeurs bravent la chaleur du lieu. Comme Marc, il arrive de Suisse et il donne raison au maire. "Je me baigne une fois, deux fois, trois fois le matin et la même chose l'après-midi" rigole-t-il. "Certes, il fait chaud, mais on vient dans le sud de la France pour ça. Mais heureusement qu'il y a la piscine" ajoute sa femme Sylvie.

Et ils ne sont pas prêts d'arrêter la baignade pour se rafraîchir : Météo France prévoit entre 40 et 42°C les prochains jours dans le village.