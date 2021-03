Charente-Maritime : records de chaleur à Saint-Agnant et au Château d'Oléron

Un air de printemps fin mars, Météo-France annonce des records de chaleur à Saint-Agnan près de Rochefort et à Château d'Oléron avec plus de 25 degrés et 24,4 degrés. Elles dépassent les records de mars 2005.