Records de chaleur et beaucoup de soleil en 2019 : c'est l'heure du bilan météo en Bretagne

Bretagne, France

2019 touche à sa fin, l'heure de faire le bilan météo de cette année écoulée en Bretagne. Records de chaleur, records d'ensoleillement, beaucoup de pluie d'un coup et même ... une tornade ! Steven Tual, prévisionniste et météorologue de Météo Bretagne, est revenu pour France Bleu sur une année qu'il qualifie "d'exceptionnelle".

Février, juillet et octobre, mois "exceptionnels"

"Y'a plus d'saison!"

Selon Steven Tual, de Météo Bretagne, cette météo qui varie très vite, ces records "qui interviennent un peu n'importe quand", s'inscrivent dans le cadre du réchauffement climatique, et corroborent les rapports du GIEC, un groupe de scientifiques de l'ONU.

"On ne remarque pas d'intersaison. Pas de printemps ou d'automne. Il n'y a pas de demi-mesure, soit il pleut avec excès, soit il ne pleut pas du tout" - Steven Tual, de Météo Bretagne

Ces changements rapides dans la météo, ces records battus - pour la pluie ou la chaleur - ce sont "des choses qui vont se répéter". "C'est assez inquiétant, estime Steven Tual, sans être alarmiste. Au minium ça interpelle. Être en t-shirt au mois de février, ce n'est pas normal".

Vers d'autres records ?

Malgré toutes ces données, pour l'instant, la Bretagne ne vit pas l'année la plus chaude de son histoire. 17,5°C en moyenne, contre 17,7°C en 2018, 2011 et 2003.

L'année 2019 n'a pas non plus été la plus ensoleillée de l'histoire en Bretagne. Par exemple, à Rennes, on vit la troisième année avec le plus de soleil, derrière 2003 et 2018. A Saint-Brieuc, 2019 est la deuxième année la plus ensoleillée. Il reste encore quelques heures pour "battre ces records". Promis, on repassera un coup de fil à Météo Bretagne début 2020 !